Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu! 450 bin lirasını çaldırdı

Kaynak: Sabah
Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu! 450 bin lirasını çaldırdı

Banka numaralarına benzeyen bir hattan arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcının kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı.

Geçtiğimiz sene Mustafa A. isimli bir dolandırıcı, banka numaralarına benzeyen bir hattan ünlü sunucuyu arayıp kendisinin banka görevlisi olduğuna ikna edip Özgen’in hesabından başka bir hesaba 450 bin TL transfer etti. Dolandırıldığını anlayan ünlü sunucu hemen bankayı aradı.

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10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ünlü sunucu olayın ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Cansu Canan Özgen savcılık ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını söyledi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Cansu Canan Özgen, anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı Selanik göçmeni.

Özgen Liseyi Bayrampaşa Anadolu Lisesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Staj döneminde beş hafta kömür madenine girip işçilerle yeraltında çalıştı.

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Ayrıca kurucuları Can Gürzap ve Arsen Gürzapolan Dialog İletişim Spikerlik-Sunuculuk kursundan da mezun odu.

Stajyer olarak gittiği Beşiktaş TV’de ekran önüne çıktı. Özgen, BJK tv' de uzun süre tv programlığı yaptı.

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2012 yılında Habertürk’e gece spikerliği yaptı.

Habertürk TV'den ayrıldıktan sonra A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sundu.

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