Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı: İnternetten araba alacaklar dikkat!

Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları şirketlerin bilgisi dışında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satarak 100'e yakın kişiyi dolandıran 10 şüpheli geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplam 73 aracı, Antalya'daki 2 farklı firmaya sözleşme ile kiraladığı ve bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkararak araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyip sattığı belirlendi.

MAĞDURLAR HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bu yöntemle toplamda 120 milyon Türk lirası dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 10 şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalanırken, şikayete konu 73 araçtan 68'i bulunarak yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıllara durgunluk veren yöntemle yüzlerce kişinin dolandırıldığı öğrenilirken, araçlarına el konulan vatandaşlar ise hayatlarının şokunu yaşadı. Birçoğu hayalini kurdukları aracın taksitini ödemeye devam eden mağdur vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu.

PARASINI ÖDEYEREK ALDIKLARI ARAÇLARINA EL KONULDU

Geçtiğimiz yıl ‘araç satış vaadi sözleşmesi' ile senetle satın aldıkları araçların hepsinin kiralık olduğunu öğrendiklerini belirten mağdur vatandaşlardan Yunus Emre Karayakalı, "Savcılığa giderek araçları satın aldıkları firma ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Satış siteleri ve sosyal medya üzerinden çok fazla ilan verdiler. Araç alanların birçoğu buralarda araçları gördüğü için araç satın aldılar. Kimimiz 500 bin TL, kimimiz 1 milyon TL'lik araçlar aldık. Çok sayıda mağdur var, savcılığa bu konuda hepimiz giderek başvuruda bulunduk. Çoğu mağdurun yaşadığı bir başka sıkıntı da parasını ödeyerek aldıkları araçları yolda giderken hırsızlık şüphesi ile polis tarafından altlarından alındı ve polise kendilerini açıklamak zorunda kaldılar" dedi.

"KAPORAYI VERDİM, ARACI TESLİM ALAMADIM"

Karayakalı, "Geçen sene yurt dışına giderken aracımı satmaları için bıraktım. 4 ay boyunca beni oyaladı. Oyalandığımı anlayınca yurt dışından geri döndüğümde iş yerine gittiğimde aracımın orada olmadığını gördüm. Aracı sorduğumda aracı piyasa değerinin yüzde 40 altına onlara satmam gerektiğini söyledi. Kabul etmedim, aracı bana göstermediler. ‘İstersen polise git aracı bulamazsın' dediler. Polise gidip çalıntı ihbarında bulundum, aracım Gaziantep'te çıktı. O zaman da benim aracımı aynı şekilde benden habersiz satmışlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya aracılığı ve bir çalışan vasıtası ile firmadan araç almaya karar verdiğini belirten Rasim Koç ise, "Kaparo ve peşinat yatırdık ama aracı teslim alamadık. 16 Nisan'da kaporamı gönderdim, ay sonunda aracı teslim alacağım söylendi. 28'inde aracımı teslim almak için gittiğimde kapı cam duvardı. Bu olay vuku bulmuştu. Aracı alamadım, sözleşmem, senedim yok. Ama verdiğim param da ortada yok" ifadelerini kullandı.