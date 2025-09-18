Dolandırıcıların yeni planı da çöktü! Bu kez adres Iğdır

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dolandırıcıların yeni planı da çöktü! Bu kez adres Iğdır

Her gün kendilerine yeni bir av bulan dolandırıcılar bu kez Iğdır’da ortaya çıktı. Özel bir bankanın genel müdürü olarak tanıtan dolandırıcılar bir vatandaştan 65 bin lira parayı kendi hesaplarına aktardı.

Iğdır'da yaşayan İnzibat Turan'ı arayan şüpheliler bir bankanın genel müdürlüğünde personel olduklarını bildirdi. Turan'la görüşen şüpheliler banka hesabındaki 64 bin 999 TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Parasının çekildiğini öğrenen Turan, polise giderek şikayetçi oldu. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda şüphelileri Kahramanmaraş, İstanbul ve Diyarbakır'da yakaladı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS aracılığıyla sorgulanan 4 şüpheli, 64 bin 999 TL'yi göndermeleri üzerine yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Dolandırıcıların yeni planı da çöktü! Bu kez adres Iğdır

Dolandırıcıların yeni planı da çöktü! Bu kez adres Iğdır

Dolandırıcıların yeni planı da çöktü! Bu kez adres Iğdır

Son Haberler
Show TV ve Habertürk'ün ipini "Gri liste" çekti! Gizli toplantıdan baskın kararı çıktı...
Show TV ve Habertürk'ün ipini "Gri liste" çekti! Gizli toplantıdan baskın kararı çıktı...
Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Victor Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Haksız ithamların vebali ve zararları açısından Atatürk ve din meselesi
Haksız ithamların vebali ve zararları açısından Atatürk ve din meselesi
Amasra'da fırtına! Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Amasra'da fırtına! Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak
Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak