Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün

İnsanları telefonla arayıp farklı yalanlar söyleyerek dolandıran şahıslar yine yeni yöntemlerle insanları dolandırmaya devam ediyor. Dolandırıcılar bu kez Erzurum’da ikamet eden Afganistan uyruklu bir genç kadını tuzağa düşürmeye çalıştı.

Fakat polis ekiplerinin erken müdahalesi sonrası dolandırıcılar amaçlarına ulaşamadı. Alınan bilgilere göre; Şanlıurfa’da bulunan E.T. isimli bir dolandırıcı H.S.’yi telefonla arayarak, “Seni Şanlıurfa’dan arıyoruz. Biz polisiz. Burada bir hırsızlık oldu, annenin kimliği olay yerinde bulundu. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu ispatlamak için vereceğimiz hesap numarasına para göndermeniz gerek. Yoksa başınız ciddi anlamda belaya girecek” ifadelerini kullandı.

3 BİLEZİĞİNİ BOZDURUP DOLANDIRICILARA VERECEKTİ

Yaşanan olay sonrası panikleyen ve korkan genç kadın evde bulunan 3 bileziği kuyumcuya giderek bozdurdu ve 69 bin TL ile bankaya geldi. Bu arada kadının yakınları olaydan haberdar oldu ve hemen polise ekiplerine haber verdi.

POLİSLER KADINI BANKADA SIRA BEKLERKEN BULDU

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri hızlı bir şekilde hareket ederek ederek genç kadını parayı havale etmek için bankada sıra beklerken buldu. Polis ekipleri böylece dolandırıcılara para havalesi yapılmasına engel oldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken genç kadını dolandırmak isteyen E.T. isimli şahsın yakalanması için inceleme başlatıldı.