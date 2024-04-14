Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Bu numaralar ararsa sakın açmayın

Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Bu numaralar ararsa sakın açmayın
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin son zamanlarda internet aboneliği işlemleri için sıkça aranıp, rahatsız ve bazen de mağdur edildiğini belirterek, tüketicilere hizmet aldıkları firmalardan teyit almadan işlem yaptırmamalarını söyledi.

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Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay yeni dolandırıcılık yöntemini paylaşıp tüketicilere uyarılarda bulundu. "0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi numaralardan aranan tüketiciler, aboneliğin sonlanacağı, yeni abonelik başlatma ya da daha avantajlı kampanyalar ve fırsatlar öne sürülerek rahatsız ediliyor. Bu konuda onlarca şikayet alıyoruz." diyen Altay, tüketicilerin, "bu aramaları çekmek mecburiyetinde miyiz" ya da "bu arayanları her seferinde engellemek zorunda mıyız" şeklinde şikayette bulunduğunu anlattı.

YÜKSEK MEBLAĞ FATURAYA YANSIYOR

Arayan kişilere tüketicinin abonelik sonlandırma ve yeniden başlatma yetkileri olduğundan dolandırıcı da demediklerini dile getiren Altay, "Ancak ikna ettikleri tüketicimiz yeni abonelik yaptığı ve önceki abonelik sözleşmesi feshedildiği için, taahhüt süresi de bitmediğinden ayrıca cayma bedeli ödeyip mağdur oluyor. İkinci mağduriyet ise yeni aboneliğe geçişte, tüketiciye belirtilen meblağ üzerinden çok daha fazla miktar faturaya yansıtılıyor." ifadelerini kullandı.

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Altay, bu tarz numaralardan arayan firma ya da kişilerin nereden ve hangi firmadan aradıklarının tespit edilip, önlem alınması gerektiğini belirtti.

"FİRMALARDAN TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPTIRMAYIN"

İnternet aboneliği sözleşmesinin devam etmesi durumunda söz konusu numaralardan arayan kişilere yeni abonelik yaptırıldığı için ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Altay, "Tüketiciler kendi hizmet aldıkları internet firmalarını aramadan, teyit almadan kesinlikle kendilerini arayan ve kimin aradığı belli olmayan numaralardan bir işlem yaptırmasın, kişisel bilgilerini paylaşmasınlar çünkü taahhüt bitmeden abonelik sonlandırılırsa ve işlem yapılırsa tüketici cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor." dedi.

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"VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Söz konusu numaralardan günde 3-4 kez ısrarla aranan vatandaşların bu aramalardan bıktığına dikkati çeken Altay, "SMS'lerde istenmeyen mesajlar uygulamaya giren kanun sayesinde engelleniyor ancak istenmeyen telefon aramalarında böyle uygulama yok. Bundan dolayı vatandaşlar genelde bu numaraları engelleyerek çözüm buluyor. Her gün farklı numaralardan aranan tüketicilerimiz çok mağdur. Bu aramalardan kurtulmak isteyen vatandaşlar mutlaka çözüm bekliyor." diye konuştu.

"60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR DAHA FAZLA KANDIRILIYOR"

Vatandaşlardan Burak Can Erzenoğlu da 0800 ve 0850'li numaralardan "taahhüdünüz, sözleşmeniz bitti" şeklinde gün içinde çok kez arandığını anlatarak, "Arayan numaraları direkt engelleyerek önlem alıyorum ama özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar çok daha fazla kandırılıyor. Çevremde internet hizmeti gibi taahhüt süresi devam ederken 'taahhüt süreniz bitti' şeklinde aranıp yeni abonelik yaptıran kişilerden çok mağdur olanlar oldu. Cayma bedeli ödediler. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olsun. Bu konularda işlem yapacaklar hizmet aldıkları müşteri temsilcileriyle görüşmeli." ifadelerini kullandı.

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