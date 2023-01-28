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Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'de banka kartlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:10
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Dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu F.Y'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, poşet içerisinde 122 bin lira, farklı bankalara ve kişilere ait 14 banka kartı ele geçirdi.

Araştırmada F.Y'nin yakın arkadaş çevresinden temin ettiği banka kartları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin üzerindeki R.Y'ye ait banka kartını inceleyen ekipler, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki müşteki M.Y'nin internet üzerinden dolandırıldığını belirledi.

Söz konusu olayda F.Y'nin cep telefonu satışı için M.Y. ile iletişime geçtiği, satış için istediği 18 bin 300 liranın R.Y'nin hesabına iletildiği ve M.Y'nin dolandırıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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