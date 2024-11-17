Dolandırıcılık yapan şebekenin ikinci ayağına operasyon: 8 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dolandırıcılık yapan şebekenin ikinci ayağına operasyon: 8 gözaltı

Ankara’da sosyal medyada tanıştıkları kişiler ile buluşup cep telefonlarından hesaplarına para aktaran şebekenin 2’nci ayağında 8 kişi gözaltına alındı. Çetenin operasyon kapsamında 6 ayrı dolandırıcılık olayını yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin mağdur ettikleri kişiler adına kredi de çekerek haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Kandırdıkları erkekleri yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren kadınların, kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları belirlendi.

6 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 8 kişilik çete, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 6 cep telefonuna el konulduğu ve bilişim incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

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'HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA'

Çete üyesi kadınların kandırdıkları erkeklerin cep telefonunu çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca çete elebaşının dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla kuyumcudan altın aldığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Operasyonun ekim ayında düzenlenen ilk ayağında ise 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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