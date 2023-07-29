Dolandırıcıya inandı tüm birikimini kaptırdı

Bakırköy'de bir kadın, polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. Kadın, 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim etti.

KAYNAK: İHA
Dolandırıcıya inandı tüm birikimini kaptırdı

İHA'nın haberine göre, olay Bakırköy'de 25 Temmuz'da meydana geldi. Bakırköy'de yaşayan T.F isimli ev hanımını arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altınla, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu bir torbaya koyarak şüpheliye teslim etti. Ardından durumdan şüphelenen T.F., emniyete şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasın görüntüleri incelendi. Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F.'den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A.'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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