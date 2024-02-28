Dolandırmak için paralı ilan veriyorlar. Kim izin veriyor bunlara? Sakın tıklamayın!

Sosyal medya platformu X üzerinden denk gelinen yeni bir dolandırıcılık faaliyeti ortaya çıktı. Onaylı ancak sahte bir hesap üzerinden bir reklam çalışması gerçekleştirilerek sahte E-devlet sayfalarıyla kişisel veriler ele geçiriliyor. Söz konusu reklam görselinde, insanlara hakları olan, bir kart aidat paralarının olduğunu ve bu paranın başvurmaları halinde kendilerine iade edileceğini ifade ediliyor.

Güven sağlamak için ise onaylı bir X hesabı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin logosunu kullanıyorlar. Dolandırıcıların paralı ilan ve sponsorluk satın aldığı da gözlerden kaçmadı. Bu profesyonelce işleyen dolandırıcılık tuzağına düşmemek için yapılması gerekenler basit; Web sitesinin linklerini kontrol etmek.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK DOLANDIRICILIK

Reklama tıklandığında kişiyi sahte bir e-devlet sayfası karşılıyor. Ancak sayfa çok iyi klonlandığı için ilk başta insanlar yanılgıya kapılmakta ve bu ekranda kredi kart bilgileri girilip giriş yap denildiğinde "bilgilerin yanlış olduğu" işlemi tekrar denenmesi istedikleri bir oyalama süreçleri mevcut. Fakat formdaki bilgileri doldurarak giriş yap butonuna basıldığında veriler karşı tarafın eline geçiyor.

LİNKLERİ KONTROL EDİN!

Fakat dolandırıcıların taklit edemedikleri en önemli nokta URL bağlantıları. Söz konusu sahte sayfada üst kısımda görülen URL adresi, sahte e-devlet sayfasına yönlendirdikleri bağlantı.

PEKİ NE YAPILMALI?

Gerçek resmi e-devlet sitesinin URL bağlantısı ise https://www.turkiye.gov.tr/. Bu tür durumlarda, e-devlet ve banka gibi kurumlarla ilgili işlem yapmadan önce URL bağlantılarını kontrol etmenin hayat kurtarmakta.