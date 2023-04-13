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Dolapta yakalandı evinden patlayıcı çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de fırına yapılan polis baskınında bir kişi saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:37
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Dolapta yakalandı evinden patlayıcı çıktı

Dolapta yakalandı evinden patlayıcı çıktı
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DHA'nın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti. 

6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. 

Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi. 

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI 

Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay Coşkun olduğu belirlendi.

Coşkun, dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

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