'Dolar 40 TL'yi aşacak' Ünlü ekonomist açıkladı, dolar yatırımcısı derin bir oh çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Dolar 40 TL'yi aşacak' Ünlü ekonomist açıkladı, dolar yatırımcısı derin bir oh çekti

Altın ve dolardaki yukarı yönlü hareket yatırımcısını memnun ederken doların yıl sonu göreceği rakama ilişkin de ekonomistlerden değişik tahminler geliyor.

En son ekonomist Evren Devrim Zelyut dolarda yeni bir tarih vererek 'dolar 40 TL’yi aşacak' dedi.

Dolarda günün ilk saatlerinde kısa süreli bir sıçrama meydana geldi ve 33,18 seviyesini test etti. Euro ise aynı saatlerde 36,15 rakamını gösterdi.

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Ons altında fiyatlar FED'in 2024 Eylül’de faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerinin artmasıyla bağlı olarak 2 bin 464 doları aşarak yeni bir rekor gördü.

ZELYUT'TAN DOLAR YATIRIMCISINI SEVİNDİREN TAHMİN

Açıklamaları ile adından söz ettiren Evren Devrim Zelyut, katıldığı bir programda dolarda beklediği yeni rekor seviyeyi açıkladı. Evren Devrim Zelyut, Doların 2024 yılı sonunda 41-42 liraya yaklaşacağını söyledi.

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Doların küresel değeriyle Türkiye'deki dolar kurunun çok farklı olduğunu söyleyen Zelyut, "Trump başkan olduğunda dolar endeksinin 2-3 ay gerilediğini gördük. Türkiye'de ise durum farklı. Türkiye’de bir türlü çözülemeyen enflasyon sorunu olduğu için kur da onunla beraber kademeli olarak gidiyor. Doların yıl sonunda 41-42 lira olması yönünde bir beklentimiz var." dedi.

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