Dolar bayramdan sonra ne olacak. Selçuk Geçer kopacak kıyameti açıkladı

Dolar'da bayram sonu bekleyen küçük yatırımcılara kıyamet haberi ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Selçuk geçer kötü haberi "Bunu yapan yatırımcıların parası yanacak’ diyerek duyurdu.

Bayram sonrası döviz kurunda ne olacağını merak edenlere yanıt Selçuk Geçer'den geldi.

Merkez Bankası’nın 500 puan faiz artırımına gitmesinin ardından ve 31 Mart Seçimleri sonrası küçük yatırımcının beklediği döviz ve altında hızlı yükselme yaşanmadı. Yatırımcıyı tedirgin eden dalgalı kurun nereye yön çevireceği merak konusunu olurken ekonomistlerden açıklamalar ardı ardına geldi.

"DOLAR AÇIKLAMASI YABANCI YAPAN BANKALARA BAKMAYIN"

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin dev bankası Wells Fargo'nun yazdığı raporda doların Türkiye'de 2025 yılında 30 liranın altında olacağını açıkladığını hatırlatan Selçuk Geçer ABD tarafından bu yönlü raporların geldiğini ancak bu raporların Türkiye gerçeği ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını söyledi. Ekonomi yönetiminin Dolar'ı mümkün olduğunca bu aralıkta tutmaya çalışacağını söyleyen Selçuk Geçer, "Mehmet Şimşek yönetimde olduğu sürece para satarak, döviz satarak doları ekonomide buralarda tutmaya çalışacak. Döviz bu seyirde kaldığı sürece kazananlar yabancılar olur, yerliler daha büyük bedeller ödeyerek çıkarlar." diye konuştu.

Türkiye'deki dolar kuru üzerinden açıklama ve tahminlerde bulunan bankaları eleştiren Selçuk Geçer "Yabancı girişi olmadan dövizi aşağı itmeye kalkarlarsa ki yabancı girişi şu anda çok olası görünmüyor. Bakmayın o bankalara. Madem Türkiye'de dolar düşecek öyle ise niye müşterilerini Türkiye'ye getirip yatırım yapmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Selçuk Geçer "Kümülatif enflasyona bakıldığında bugün 50 liranın kıyısına gelen bir dolar var. Siz bunu 30-32 seviyesinde tutarsanız ya da yanlışlıkla 29 seviyesine indirirseniz başınıza çok daha büyük işler geleceği anlamına gelir. Turizm ve ihracat gelirleri düşer. Üretim durur, herkes ithal etmeye başladığını satar." diyerek ekonomi yönetimi eleştirdi.

BAYRAMDAN SONRA DOLAR NE OLUR?

Dolar kurunda bayramdan sonra olacaklara da değinen Selçuk Geçer “Dolar da bu noktadalar tutmaya çalışacaklar. Doları bu seviyede tutmak zenginleri zenginleştirir, fakirleri daha da fakirleştirir. Bayramda dolarda bir hareketlilik beklemiyorum. Bayramdan sonra da çok hareket olmaz." diye konuştu.

Ancak Selçuk Geçer " Eğer hareketlilik 3 ay sonra olursa çok daha kırıcı bir şekilde olur. Bu hareket olmak zorunda. Yabancı bankalar her ne kadar Türkiye'de doların düşeceğini söyleseler de bunun böyle olmadığını, bizler yaşayarak gördük. Biliyoruz. " diye konuştu