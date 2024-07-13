Dolar biriktirenler şokta. Dev bankalar dolar tahminlerini revize etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar biriktirenler şokta. Dev bankalar dolar tahminlerini revize etti

Yatırımını dolar yönünde yapan küçük yatırımcı döviz kurlarındaki belirsizlikler nedeni ile diken üzerinde oturuyor. Dünya devleri ise Türkiye'de yıl sonu dolar tahminlerini revize etti.

Merkez Bankası ve FED'in politika faiz kararlarını açıklamasının ardından dev bankalar da Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerine ilişkin raporlarını teker teker açıklamaya başladı.

Son günlerde sakin seyir izleyen döviz kurları ekonomistler kadar yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.

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Peki dev bankaların dolarda son yıl sonu tahminleri nereye ulaştı. Dolar Türkiye'de yıl sonunda kaç lira olacak?

Dev bank Commerzbank, Türkiye ekonomisi ve döviz kurları üzerine hazırladığı raporda ekonomi politikalarına bağlılığın önemi vurgulanırken, yıl sonu için dolar kuru tahmini olarak da 35 lira öngörüsünde bulundu.

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HSBC'nin Türkiye'nin ekonomik üzerine hazırladığı raporda ise yıl sonu için dolar kurunu 36 liraya kadar çıkması öngörüldü. Morgan Stanley de Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerinde dolar öngörüsünü revize etti. Morgan Stanley'nin Türkiye'de doların çıkacağı yıl sona en yüksek rakam olarak 37 lira, 2025 yılının ortaları için ise 39 lira olarak tahmin edildi.

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Bank of America'nın Türkiye raporunda ise doların yıl sonunda çıkacağı en yüksek rakamın 38 lira olabileceği belirtildi.

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