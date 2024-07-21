Dolar biriktirenlere kara haber. Bu gelişme kuru altüst edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar biriktirenlere kara haber. Bu gelişme kuru altüst edecek

Parasını dolara yatıranlar kurun bir süredir yatay seyir izlemesi nedeni ile kara kara düşünürken hesaplar Moody's'ten gelen açıklama ile altüst oldu.

Ekonomistler bu hafta piyasalarda dikkat çeken değişimler olabileceği konusunda uyarıyor.

Türkiye'de son dönemlerde gösterdiği yükselişle endişe veren dolar kurunun 31 Mart seçimlerinin sonrasında yükselişinde yavaşlama olmuş ve yatay seyir göstermişti.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunun 2 basamak birden artırılmas ile birlikte uzmanlar dolar sahiplerine 'hazırlıklara başlayın' uyarısı yaptı.


Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's son kararıyla Türkiye'nin kredi notu B3'ten B1'e çıkarması dolar yatırımcıları tarafında büyük tedirginlik yarattı.

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MOODY'S, DOLAR SAHİPLERİNE KARA HABERİ VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında piyasaya yönelik pozitif mesajlarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan yabancı sermaye oranında artış görülmeye başlamıştı. Ülkeye giren dövizlerin büyük kısmı TCMB tarafınca net döviz pozisyonunda iyileşme sağlanması amacıyla kullanılırken, bu adımların beraberinde -75 milyar dolar seviyelerindeki net döviz pozisyonu, son 3 ayın ardından +10 milyar doların üzerine çıkmıştı.

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Moody's tarafından verilen kararın açıklanmasının ardından piyasalar, Türkiye'ye yönelik yeni bir yabancı yatırımcı dalgasının muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum ülkeye yönelik döviz girişinin de aniden hızlanmasına neden olacak.

Bir yandan döviz tarafında alıcı olmaya devam etmeyi hedefleyen Merkez Bankası, bir yandan da Hazine'ye yük getiren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını yıl sonuna kadar tamamıyla tasfiye etmek üzere çalışıyor.

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DOLAR KURU YENİDEN 33 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR

Türkiye'ye yönelik döviz girişinin artacağına dair pozitif beklenti, birikimlerini döviz tarafında değerlendiren yatırımcılar için endişeye neden olurken, Türkiye'de şu anda devam eden yüksek enflasyona rağmen döviz tarafında pozisyon alan yatırımcıların büyük kayıp yaşaması, son günlerde TL mevduata geçişleri hızlandırdı.

Moody's kararının ardından Türkiye'ye giriş yapması beklenen taze para dalgasının önemli bölümünün Borsa İstanbul'da yer alan bankacılık hisselerine yöneltilmesi beklenirken, bu adımların sonrasında TCMB'nin yeni döviz alımları gerçekleştirmesi ve dolar/TL paritesinde yeniden 33 liranın altına sarkma yaşanacağı düşünülüyor.

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