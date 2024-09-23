Dolar, Euro ve Sterlinde rakamlar değişti. 'İşte son durum...'

ABD tarafında FED’in 50 bazlık faiz indirimi sonrasında dolar kurunda pek bir yükseliş gözlemlenmemişti. Euro tarafında ise 37.85’ten 38.14 seviyelerine kadar yükselmişti. Dövizdeki son durum ise araştırılmaya başlandı. İşte dolar tarafında son fiyatlar…

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası (FED) 50 baz faiz indirimine gitmişti. Fed, politika faiz oranı aralığını yüzde 4,75-5,00 aralığına getirmişti. Piyasalarda ise altın ve bitcoini pozitif etkileyen faiz indirimi döviz tarafında da etkili oldu.

16 Eylül’de 37.85’te işlem gören Euro, anlık olarak, 38.12’te seyrediyor. 34 TL’de 16 Eylül’de seyreden dolar anlık olarak 34.18 TL olarak kaydedildi.

FED indiriminin dolarda ciddi derecede bir etki yapmadığı görülürken, Euro tarafında biraz daha fazla yükseldiği göze çarpıyor.

PİYASADA SON DURUM

Dolar: 34.16 TL

Euro: 37.85 TL

Sterlin: 45.22 TL

Not: Haberde herhangi bir yatırım tavsiyesi yer almıyor.