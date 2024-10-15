Dolar güne nasıl başladı? 15-10-2024

Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru bu seyrini yeni güne taşıdı. Yükselişlerin hakim dolar kuru küresel gelişmelerdeki gelişmelere odaklandı. Bu hafta açıklanacak olan faiz kararı öncesi hareketliliğin yoğun olduğu dolar kurunda yaşanacak gelişmeler yakından takip edilebilir.

Dünü 34,21 – 34,29 bandı aralığında geçiren dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününü 34,22 bölgesinde kapattı.

Yeni günde ise sabah seansında saat 08.38’de 34,26 seviyesinde kısmi yükselişler yaşıyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Dün kısmi yükselişler yaşayan Euro/TL yeni günde bu seyrine mola vererek satıcılı bir seyir sergiliyor.

Dünü 37,31 - 37,51 bölgesinde geçiren Euro/TL günü 37,37 kritik bölgesinde tamamladı. Haftanın ikinci işlem günüde ise sabah seansında aynı saatte 37,33 düzeyinde aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Yeni haftaya yukarı yönlü bir hareketlilikle başlayan Euro/TL, ikinci işlem gününde bu yükselişine mola vererek satıcılı bir seyir sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasaları tarafında yüksek volatilite yaratıyor. Geçtiğimiz haftanın yoğun veri akışlarını geride bırakan küresel piyasalar bu hafta daha dizgin bir konumda bulunuyor.

Hafta içinde perşembe günü yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı piyasaların radarında yer alıyor. TCMB’nin vereceği faiz kararı ve para politikasına dair vereceği sinyaller yurt içi tarafta hareketliliği gündeme taşıyabilir.

Euro Bölgesi ve İngiltere tarafında ise enflasyon rakamları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Gelecek olan veriler piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru bu seyrini yeni güne taşıdı. Yükselişlerin hakim dolar kuru küresel gelişmelerdeki gelişmelere odaklandı. Bu hafta açıklanacak olan faiz kararı öncesi hareketliliğin yoğun olduğu dolar kurunda yaşanacak gelişmeler yakından takip edilebilir.

Dünü 34,21 – 34,29 bandı aralığında geçiren dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününü 34,22 bölgesinde kapattı.

Yeni günde ise sabah seansında saat 08.38’de 34,26 seviyesinde kısmi yükselişler yaşıyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Dün kısmi yükselişler yaşayan Euro/TL yeni günde bu seyrine mola vererek satıcılı bir seyir sergiliyor.

Dünü 37,31 - 37,51 bölgesinde geçiren Euro/TL günü 37,37 kritik bölgesinde tamamladı. Haftanın ikinci işlem günüde ise sabah seansında aynı saatte 37,33 düzeyinde aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Yeni haftaya yukarı yönlü bir hareketlilikle başlayan Euro/TL, ikinci işlem gününde bu yükselişine mola vererek satıcılı bir seyir sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasaları tarafında yüksek volatilite yaratıyor. Geçtiğimiz haftanın yoğun veri akışlarını geride bırakan küresel piyasalar bu hafta daha dizgin bir konumda bulunuyor.

Hafta içinde perşembe günü yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı piyasaların radarında yer alıyor. TCMB’nin vereceği faiz kararı ve para politikasına dair vereceği sinyaller yurt içi tarafta hareketliliği gündeme taşıyabilir.

Euro Bölgesi ve İngiltere tarafında ise enflasyon rakamları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Gelecek olan veriler piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.