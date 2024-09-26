Dolar güne nasıl başladı? 26-09-2024

Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan dolar kuru, yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Hafta içinde sert hareketlenmelere maruz kalan dolar kuru, bu seyrini bir miktar dizginlemiş durumda.

Dünü 34,07 – 34,17 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,10 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.29’da 34,14 seviyesinde bulunuyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 saatlik Dolar/TL grafiği incelendiğinde fiyatın pivot çizgisinin hemen üstünde olduğu görülüyor. RSİ’nin ise 62.00 düzeyinde yukarı yönlü hareketlendiği görülüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan Euro/TL yeni günde kısmi yükselişler sergiliyor. Hafta içinde yüksek volatil hareketlenmelerde bulunan Euro/TL bugün yönünü yukarı çevirdi.

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

Dünü 37,97 – 38,28 aralığında geçiren Euro/TL, günü 38,01 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında aynı sata diliminde 38,16 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bugün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri yakından takip edilecek. ABD ekonomisinde görülecek büyüme oranları Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Fed yaptığı son toplantıda faizleri 50 baz puan indirme kararı aldı. Fed’in atağı dolar tarafını zayıflattı. Bugün açıklanacak olan haber akışları para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

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