Dolar güne nasıl başladı? 27-09-2024

Dolar kuru haftaya yukarı yönlü seyirle başladıktan sonra hafta içinde dalgalı bir seyir sergiledi. Haftanın son işlem gününde ise yatay bir bant üzerinde hareketlenmeler yaşıyor.

Dünü 34,08 – 34,17 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,10 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.23’te 34,17 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyirde bulunuyor. Haftaya yukarı yönlü bir seyirle başlayan Euro/TL, hafta içinde karışık seyir sergiledikten sonra haftanın işlem gününde aşağı yönlü bir seyir sergiliyor.

Dünü 38,08 - 38,30 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,24 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat dilimine 38,16 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Ekonomik veri bakımından zayıf geçen haftaya rağmen henüz, önceki haftanın yoğunluğunu atamayan piyasalar haftayı karışık seyirde tamamlaya doğru ilerliyor.

Dün küresel piyasalarda ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edildi.

ABD ekonomisi yıllık bazda yüzde 3,0’lık büyüme gösterdi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 218 bin ile azalış gösterdi.

Bugün ise ABD tarafında enflasyonun göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecekken yurt içi tarafta ise ekonomik güven endeksi verisi yakından izlenecek.

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