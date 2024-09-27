Dolar güne nasıl başladı? 27-09-2024

Düzenleme: Ayşe Memiş
Dolar güne nasıl başladı? 27-09-2024

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde yatay bant üzerinde bulunurken, Euro/TL’de de aşağı yönlü seyrin olduğu görülüyor.

Dolar kuru haftaya yukarı yönlü seyirle başladıktan sonra hafta içinde dalgalı bir seyir sergiledi. Haftanın son işlem gününde ise yatay bir bant üzerinde hareketlenmeler yaşıyor.

dolargr.jpg

Dünü 34,08 – 34,17 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,10 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.23’te 34,17 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyirde bulunuyor. Haftaya yukarı yönlü bir seyirle başlayan Euro/TL, hafta içinde karışık seyir sergiledikten sonra haftanın işlem gününde aşağı yönlü bir seyir sergiliyor.

eurgr.jpg

Dünü 38,08 - 38,30 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,24 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat dilimine 38,16 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Ekonomik veri bakımından zayıf geçen haftaya rağmen henüz, önceki haftanın yoğunluğunu atamayan piyasalar haftayı karışık seyirde tamamlaya doğru ilerliyor.

Dün küresel piyasalarda ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edildi.

ABD ekonomisi yıllık bazda yüzde 3,0’lık büyüme gösterdi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 218 bin ile azalış gösterdi.

Bugün ise ABD tarafında enflasyonun göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecekken yurt içi tarafta ise ekonomik güven endeksi verisi yakından izlenecek.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Son Haberler
Hükümlülerden cami temizliği
Hükümlülerden cami temizliği
Dünyada 34 milyonu çocuk 430 milyon kişi işitme kaybı yaşıyor
Dünyada 34 milyonu çocuk 430 milyon kişi işitme kaybı yaşıyor
Bakan Tunç, Erzurum'da
Bakan Tunç, Erzurum'da
Karakol sokağı savaş alanına döndü. Mermiler havada uçuştu
Karakol sokağı savaş alanına döndü. Mermiler havada uçuştu
Başarılı diyet sürecinin mucizeleri bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Başarılı diyet sürecinin mucizeleri