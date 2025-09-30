Dolar güne yatay başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (30 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 41,4080-41,6290 bandından hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5810'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,8220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,9300'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de federal hükümetin kapanma riski, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etmesi söz konusu kaygıların artmasına neden oldu.

ABD'de bu gece sona erecek mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varılamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosunun kapanma durumunda uygulayacağı acil durum planına göre, kapanma süresince yayınlanması planlanan ekonomik veriler açıklanmayacak. Bu veriler arasında, cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de yer alıyor.

Analistler, bu durumun yatırımcıları gelecek dönem için strateji belirlemelerinde zorlayabileceğini kaydetti.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları açısından önemi göz önüne alındığında, eylül ayı işsizlik raporunun gecikme riskinin Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD’de ise New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

