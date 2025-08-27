Dolar güne yatay başladı! İşte dolarda son rakam (27 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,0430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,7310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2770'ten satılıyor.

Altın ve dolarda ibre tersine döndü. Piyasalarda Trump rüzgarı

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında devam eden gerginlik, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Fed'in özerkliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben yönetim kurulu üyesi Cook'u görevden alma girişiminin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığına işaret ettiğini belirterek, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde bankanın projeksiyonlarına ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının ölçüleceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 83 ihtimalle faiz indirimi yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

