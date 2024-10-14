Dolar haftaya nasıl başladı? 14-10-2024

Haftanın ilk işlem gününe dolar kuru yukarı yönlü bir seyirle başladı. Geçtiğimiz haftayı kısmi yükselişle geçiren dolar kuru, yeni günde ise bu seyrini sürdürerek yukarı yönlü bir seyrine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 34,20 - 34,29 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,23 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.37’de 34,29 seviyesinde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde kısmi yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Geçtiğimiz haftayı daha sakin bir seyirde geçiren Euro/TL, yeni günde de hafif yukarı yönlü bir seyir sergilemeye çalışıyor.

Ekim ayında satıcılı bir seyre maruz kalan Euro/TL, yoğun ekonomik verilerin etkisiyle aşağı yönlü eğilimler sergiledi.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyre maruz kalan Euro/TL, kritik verilere odaklandı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 37,41 – 37,55 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,45 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,49 seviyesine hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe giymeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alıyor.

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