Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı karışık bir seyirde tamamlayan kur, yeni günde sakin bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 33,83 - 33,98 aralığında geçiren dolar kuru, 33,88 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında 33,93 seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Son günlerde 33,80 – 3395 aralığı arasında hareketlenen dolar kuru, 34,00’lü seviyelerin sınırını zorluyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir sergileyen Euro/TL, yeni günde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 37,52 – 37,73 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,57 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,70 seviyesinde bulunuyor.

Eylül ayını 37,73 – 37,92 aralığında geçiren Euro/TL, 38,00 sınırını zorluyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkiliyor. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı geldi çattı.

Fed 18 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizleri 50 baz puan indirmesi bekleniyor. Fed’den gelecek olan bu hamle beklentisi piyasalarda hareketlilik meydana getirdi.

Bu hafta aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı toplantısı takip edilecek.

TCMB tarafından gelecek olan karar yurt içi piyasaları tarafında etkili olabilir. Karar metninde yer alacak olan ifadeler yurt içi piyasalarının radarında yer alıyor.

Euro Bölgesi’nde bugün ise Avrupa Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları yakından izlenecek.

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