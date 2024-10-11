Dolar ibreyi yukarı çevirdi 11-10-2024

Haftanın son işlem gününde dolar kuru yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Dünü karışık seyirde tamamlayan dolar kuru yeni günde sert bir yükseliş sergiliyor.

Uzun süredir 34,04 - 34,26 aralığında hareketlenen dolar kurunda, bu aralığın aşağı ya da yukarı yönlü geçilmesi dolar kurundaki yönü belirginleştirebilir.

Dünü 34,11 - 24,27 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,12 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.33’te 34,28 seviyesinde yukarı yönlü sert bir hareketlilik sergiliyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Bir süredir 37,37 - 37,97 bandı aralığında hareketlenen Euro/TL’de bu aralığın aşağı ya da yukarı yönlü aşılması Euro/TL’nin yönünü netleştirebilir.

Dünü 37,37 - 37,64 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,46 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,48 seviyesinde kısmi bir hareketlilik sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Dün küresel piyasalarda ABD enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 ile yükseliş gösterdi. ABD’de enflasyonun eylülde yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Fed’in faiz kararını etkileyen unsurların başında gelen enflasyon rakamları piyasalarda yüksek volatilite oluşturdu.

Dün ayrıca ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 258 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Yurtiçinde ise işsizlik oranı ağustosta yüzde 0,3 azalarak 8,5 olarak açıklandı.

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