Dolar kuru için piyasaları alev alev yakacak rakam. Sonra da millet dolar bozdursun diye bekliyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar kuru için piyasaları alev alev yakacak rakam. Sonra da millet dolar bozdursun diye bekliyorlar
Dolar kuru ile ilgili ilk kez bu kadar yüksek bir rakam verildi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 55 lira olmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Söz konusu tahmine “Sonra da millet dolarınız bozsun diye bekliyorlar” yorumu yapıldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik tarihe dikkat çekerek, yaşanacakları söyledi.

Memiş, özellikle elinde dövizi olan yatırımcıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaparak Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi ve düşük faiz politikasının başlayacağı zamana dikkat çekti.

İslam Memiş'in tv100.com'daki 'Tatlı Para İllüzyonu' başlıklı yazısına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Piyasanın genel beklentisi doğrultusunda, TCMB 250 baz puan faiz artışına gitti ve politika faizi yüzde 42,5 oldu. Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artırma sürecini en kısa sürede tamamlayacağını belirtti. Yani, yüzde 45 seviyesinde bu iş tamamlanmış olacak.

Uzman isim, “ Dünyadaki tüm merkez bankaları enflasyonla mücadele için yüksek faiz politikası benimsedi ve bu politikayı önden yükselmeli faiz artırımlarıyla uyguladı. Ancak, ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:

Hiçbir merkez bankası hedeflediği enflasyon tahminine ulaşamadı.

Dünya genelinde insanlar yüksek enflasyonun bir tür illüzyonu içine düştü ve beyni uyuştu. Merkez bankaları istedikleri sonuçları elde etti. Yeni dünya sistemi tıkır tıkır işledi." ifadelerini kullandı.

Piyasa kahini İslam Memiş, 'Hiç düşündünüz mü, bugün bir asgari ücret karşılığındaki mevduat nakit tutarı 300 bin lira. Bir milyon lirası olan kişi ise 37 bin lirayı cebine koyuyor. Peki, bu kişi gidip araba ya da ev alır mı? İş kurar ve stres yaşar mı? Faiz, o kadar tehlikeli bir şeydir ki, kişinin beynini uyuşturur. Kısa vadeli yüklü getiri onu o kadar mutlu eder ki, uyuşturucu gibi bağımlısı olur. 'Ne çalışacağım, tıkır tıkır geliyor, yeter artık' der.

Kâr ve mevduat marjlarından tatlı tatlı kazananlar bugün ekonominin durgunluğundan bahsediyor. Kâr ve mevduat marjlarından çıkıp bugün faize girenler ekonominin durgunluğundan bahsediyorlar. Kâr ve mevduat marjlarından çıkıp dövize yatırım yapanlar ise bugün ekonominin durgunluğundan bahsediyorlar." diyerek yatırımcılara bu konuda uyarılarda bulundu.

Memiş’in konuyla ilgili diğer değerlendirmeleri şöyle:

“2024’ün sonuna kadar faizler yüksek kalır.

KKM’de 18’den 29’a giden bir kur vardı. Faiz düşüş sürecinde 45’den 55’e gider mi? Bence evet.

İşte o gün elindeki nakit ile mal sahibi olamayacağını anlayacak milyonlarca insan topluluğu olacak. İşte onlar illüzyon karşısında uyuyanlardır. Onlar için yapılabilecek artık bir şey yok. Onları mutlu edecek tek şey kiralamak.

Sahibi olamayacaklar ama kiralayabilecekler. Ve 2024’ün sonunda TATLI PARANIN ACI TATINI HEP BERABER TADACAĞIZ!”

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