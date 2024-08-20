Dolar Merkez Bankası kararına odaklandı

Dün gün içinde karışık bir seyir sergileyen dolar kuru, yeni gün yatay bir bant üzerinde bulunuyor. haftanın ilk işlem gününü 33,60 – 33,77 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,70 seviyesinde geride bıraktı. Bugün sabah 08.25'te 33,75 seviyesinde hareketleniyor.

Dolar kuru 33,77 ile dün yeni bir rekora imza attı. Dolar artık 34,00’lü seviyelerde uzak değil. 20 gün önce 33,00’lü seviyelere başlayan kur, dün 33,77 seviyesine yükselerek yeni rekorunu tazeledi. Doların yükselişini durdurabilme artık mümkün değil. Yatırımcılar dolardaki yeni rekorları yakından takip ediyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ikinci işlem gününde sakin bir seyirde hareketleniyor. Dün 37,47 ile tüm zamanların rekorunu kıran Euro/TL yeni günde daha sakin bir seyir sergiliyor.

Dünü 37,10 – 37,47 aralığında geçiren Euro/TL 37,47 ile tüm zamanların rekorunu tazeleyerek, 38,00’li seviyelere merdiven dayadı. Bugün aynı sata diliminde 37,47 seviyesinde bulunuyor.

Dün sabah saatlerinde 37,17 seviyesinde olan Euro/TL gün içinde 60 kuruşluk bir yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırdı.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bugün piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısında. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın karar metninde yer alacak ifadeler piyasalar tarafından merakla beklenirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Bugün ayrıca Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanırken aylık bazda yüzde 0,2 açıklandı. Bu ay ise yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanırken, aylık azda yüzde 0,0 açıklanması bekleniyor.

Gelecek olan haber akışları piyasalar tarafından hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.