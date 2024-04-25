Dolar Merkez Bankası’nın kararına odaklandı. İşte piyasalarda son durum

Büşra Kapan
Dolar Merkez Bankası’nın kararına odaklandı. İşte piyasalarda son durum
Dolar faiz kararı öncesinde hafif yukarı yönlü hareketleniyor. Yatırımcılar bugün faiz kararında çıkacak sonuca odaklandı.

Bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Yurtiçinde tüm gözler bugün açıklanacak olan faiz kararı toplantısında Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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Merkez Bankası’nın vereceği karar döviz kuru ve altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Karar ile beraber doların ve altının yönü ne olacak merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI KARARI ÖNCESİ DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Dolar/TL kuru karar öncesinde saat 20.20’de 32,57 seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası’nda görülen değer kaybı yeni günde de etkisini gösteriyor.

Dünü 32,50 seviyesinde kapatan kur, bugün bir miktar yukarı yönlü seyir sergiliyor.

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Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Euro/TL aynı saat diliminde 34,97 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL dünü 34,80 seviyesinde tamamladıktan sonra yeni günde yükselişler yaşıyor. Euro/TL dünden beri 17 kuruşluk bir yükseliş yaşayarak yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

eur25ni.jpgPİYASANIN BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla açıklandı.
Ekonomistler TCMB’nin politika faizindeki değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Ekonomistlerin 2024 sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 45 oldu.

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MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB kararını bugün 14.00’te açıklayacak. Karar metninde yer alan ifadeler yakından izlenecek.
Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizleri yüzde 45 seviyesinden 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

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