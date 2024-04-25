Akaryakıtta tabelalar değişti. Bugün olanlar oldu

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler...İran'ın İsrail'e, İsrail'in de İran'a saldırması ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

İşte tabelalardaki değişiklik haberi bugün geldi. Motorine indirim geldi. Motorine yapılan indirim 1 lira 17 olarak kayıtlara geçti. Tabelalarda motorinin fiyatı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Böylece motorinin fiyatı sadece Anadolu yakasında İstanbul'da 41 liranın altına düştü, Avrupa yakasında ise 41 liranın üstünde. Ankara ve İzmir'de ise 41 liranın üstünde. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,97 TL'ye, Ankara'da 41,87 TL'ye, İzmir'de 42,12 TL'ye geriledi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 40,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,58 TL

Motorin: 41,05 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,46 TL

Motorin fiyatı: 41,94 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,72 TL

Motorin fiyatı: 42,19 TL