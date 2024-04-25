Dolar Merkez Bankası’nın faiz kararına böyle tepki verdi

Bugün yurtiçi piyasalarının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı toplantısındaydı.

Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Dolar sabah 32,57 seviyesinde bulunurken, karardan hemen önce 32,41 seviyesine kadar geriledi. Kararın etkisiyle 32,53 seviyesine yeniden yükseldi.

Euro/TL’de de görünü aynı. Euro/TL bankanın kararının ardından 34,97 seviyesine yerleşti.

Gram altın ise 2.419 TL’ye kadar geriledikten sonra kararla beraber 2.434 TL’ye kadar yükseldi.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Piyasalar Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.

Para piyasalarının beklentilere yönelik açıklanan karar sonrasında dolar tarafında yukarı yönlü bir hareketlilik görüldü.

EKONOMİST REMZİ ÖZDEMİR’İN TAHMİNİ

Ekonomist Remzi Özdemir, TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakabileceğini tahmin etti. Bir kere bile yanılmayan Remzi Özdemir, tahminleri ile yatırımcılarına piyasayı önceden fısıldıyor.

ÖNCEKİ TOPLANTI DA NE YAPTI?

TCMB mart ayı toplantısında faizleri 500 baz puan artırarak faizleri yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.