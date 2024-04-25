Dananın kuyruğu saat 2'de kopacak. Karar ya herro olacak ya da merro....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu toplantısından sonra faiz kararı açıklanacak. Gözler o saate çevrildi.Peki Merkez Bankası ne yapacak? İşte o sorunun yanıtı.

Türkiye'deki ekonomistler katıldıkları Anadolu Ajansı faiz anketinde, TCMB'nin faiz artırmayacağı öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası bir önceki toplantıda yüzde 45 olan faizi yüzde 50'ye çıkarmıştı. O PPK toplantısı öncesinde de faiz artırılıp, artırılmayacağı konusunda farklı görüşler vardı. Ancak Merkez Bankası 500 baz puan artışa giderek, faizi yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası'nın vereceği karar öncesi yabancı ekonomistlerden de görüşler geldi. Onlardan biri de Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva. Ekonomisti Mufteeva da TCMB'nin faiz artırmayacağı görüşünde.

25 Nisan Perşembe günü saat 14.00 faiz kararını açıklanacak. Piyasaların gözü kulağı perşembe günü TCMB'den olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapılacak. Karar saat 14'te açıklanacak. 25 Nisan günü toplanacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında 500 baz puanlık faiz artışıyla yüzde 507ye çıkaran Merkez Bankası'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

TCMB ya herro ya merro diyerek faiz artışına gidecek mi? İşte bu sorunun yanıtı saat 14.00 belli olacak. Dananın kuyruğu kopacak.