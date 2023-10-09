Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 102 seviyesini aştı.

KAYNAK: AA
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde

Moskova Borsası verilerine göre, cuma gününü 100,4 seviyesinden tamamlayan dolar/ruble paritesi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 değer kazandı ve 102,1'le son 18 ayın zirvesine çıktı.

Analistler, devam eden Ukrayna savaşının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında artan gerginliğin rubledeki değer kaybında etkili olduğunu dile getirdi.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.

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