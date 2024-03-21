Dolar TCMB kararına odaklandı

Kaynak: AA
Dolar TCMB kararına odaklandı
Yurtiçinde tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 TL’den, euro 35,4450 TL’den güne başladı.
Serbest piyasada 32,4130 TL’den alınan dolar, 32,4150 TL’den satılıyor. 35,4430 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 35,4450 TL oldu.
Merkez Bankası, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bırakmasını öngörüyor.
Yerel seçim öncesi vatandaşların dövize ya da altına taleplerinin arttığı görülüyor.
TCMB’nin karar metninde gelecek politikalara ilişkin verilecek mesajlar piyasaların radarında yer alıyor.
Dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri 5,25 – 5,50 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Powell, yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti.

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