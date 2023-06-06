Dolar uçtu. Altın da boş durmuyor. Yeni rekorlara koşuyor

Gram altın da tıpkı dolar gibi uçuşta. Basamakları birer ikişer tırmanan gram altından tarihi bir rekor daha geldi. 1368 lirayı gören gram altının nerede duracağı belli değil.

Gram altın saat 13.40 itibarıylla 1.357 liradan işlem görüyor. Gün içinde gram altın 1.368 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın ise serbest piyasada 2.260 liradan işlem görüyor.

Yarım altın da aynı saatlerde 4.524 liradan el değiştirdi. Cumhuriyet altını ise 9.297 lira seviyesinden işlem görüyor. ONS altının fiyatı ise el değiştiriyor. Ons altının fiyatı ise 1964 dolar...