Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybı devam ediyor. Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte detaylar...

İstanbul Kapalıçarşı'da 29,9350 liradan alınan dolar 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan Euro ise 32,7790 liradan satılıyor.

Son kapanışta Dolar 29,89 liradan, Euro ise 32,80 liradan satılmıştı.

9 OCAK 2024 SALI 09.29 İTİBARIYLA DÖVİZ KURU SON DURUM:

Dolar: 29,93

Euro: 32,82

Gram Altın: 1.955,21

Çeyrek Altın: 3.196,77

Yarım Altın: 6.393,55

Cumhuriyet: 12.747,99