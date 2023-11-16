Dolar ve euro rekor kırdı. Piyasalar yangın yeri

Dolar bugün piyasalarda 28.70 TL seviyesinde işlem görerek rekor kırarken, Türk Lirası dolar karşısında yılbaşından beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 28 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyaslarında 31.24 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,67 TL seviyesindeyken, bugün güne 28,68 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,70 TL'ye kadar yükselerek, piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 28,69 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, 15 Kasım'da Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,76 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Euro fiyatları ise, 31 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor. Euro, bugün sığ piyasada 31,24 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 31,17 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,61 TL'de işlem görüyor.