Dolar yeni güne nasıl başladı? 17-09-2024

Dolar kuru yeni günde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Hafta başında sakin seyirde başlayan dolar kuru bu seyrini yeni güne taşıdı.

Dünü 33,85 – 34,05 aralığında geçiren dolar kuru günü 33,96 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 08.21’de 33,98 seviyesinde bulunuyor. Dolar ağustos ayında rekor üstüne rekor kırarak 34,00’lü seviyelerin üzerine tırmandı. Eylül ayında ise daha sakin bir seyir sergiledi.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde sakin bir seyir sergiliyor. Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran Euro/TL eylülde daha sakin bir seyir sergiliyor.

Ağustos ayında 38,57 seviyesini görerek tarihi rekor seviyesine ulaşan Euro/TL, eylül ayında bu yükselişlerine bir miktar mola verdi.

4 saatlik Euro/TL grafiği incelendiğinde; fiyatın pivot fiyatı üzerinden dengeye doğru geldiği görülüyor. Bollinger bulutları ise genişlemiş durumda.

Dünü 37,69 – 37,92 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,84 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı sata diliminde 37,84 seviyesinde yatay seyrine devam ediyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yoğun veri akışlarının olduğu haftada para piyasalarında sakin bir seyir görülüyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararları yakından takip edilecek. Fed’in bu toplantıda genişleyici para politikasına adım atması bekleniyor.

TCMB’nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor.

Ayrıca bugün ABD tarafında perakende satışlar verisi yakından edilecek. Gelecek olan haber akışları para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

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