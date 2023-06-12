Dolar yeni haftaya uçarak başladı

Dolar yeni haftaya rekorla başladı. Türk Lirasında değer kaybı devam ediyor. Dolar yeni haftanın başında 23,65 ile yeni zirveyi gördü.

Dolar yeni haftaya uçarak başladı

Dolar zirve yarışını sürdürüyor. Döviz kurlarında 28 Mayıs’taki seçimlerin sonrasında hızlanan artış, devam ediyor. Geçen haftayı 23,47 seviyesinden kapatan dolar bu sabah 23,65 ile tarihi zirvesini gördü..

Geçen haftayı 25,27 ile kapatan Euro/TL’de de bu sabah 23,59 seviyesi görüldü.

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı.

Sabah saatlerinde 23.65'i göre dolar saat 09.23'te 23.63'ten işlem gördü.

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Yüksek cari açığa rağmen Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek ve döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalarla engellenmeye çalışılan döviz kurlarındaki artış, seçim sonrasında hükümetin ekonomi yönetimini değiştirmesi sonrasında hızlandı.

Londra ve New York merkezli küresel finans çevrelerine yakın bir isim olan Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanması, ekonomi politikalarında geleneksel neoliberal çizgiye dönüş sinyali olarak algılanmıştı.

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