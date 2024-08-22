Dolar yeni zirveyi gördü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar yeni zirveyi gördü

Kapalıçarşı’da dolar tabelaları yerinden oynadı. Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak vites attırdı.

Son günlerde dolar kurundaki sert yükselişler rekorları peş peşe getirdi. Dolar kuru 22 günlük 33,00’lü seviyeleri geride bıraktı.

Dolar artık Kapalıçarşı’da 34,15 seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı.
Dolardaki bu yükselişi durdurmak artık mümkün değil. Başını alıp giden dolar, 34,00’lü seviyelerin üzerinde hareketleniyor.
Resmi rakamlarla Kapalıçarşı arasındaki makas ise yeniden açıldı. Resmi rakamlarda dolar kuru akşam seansına doğru 16.25’te 33,90 seviyesinde bulunurken, aynı saat diliminde Kapalıçarşı’da ise 34,08 seviyesine yükseldi.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Euro/TL bugün sabah seansında resmi rakamlarda 38,00 seviyesin kırarak yeni bir rekora imza attı. Dünü 37,71 – 37,96 aralığında geçiren Euro/TL günü37,74 seviyende geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 37,87 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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