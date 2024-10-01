Dolar yeniden atağa geçti 01-10-2024

Haftaya kısmi yükselişle başlayan dolar kuru gün içinde dalgalı bir seyir sergiledi. Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Yükselişlerin yeniden ivme kazandığı dolar kurunda yeni rekor kapıları aralandı. Bir süredir. Daha sakin seyir sergileyen kur, bugün yeniden atağa geçti.

Dünü 34,08 – 34,20 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,15 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.34’te 34,18 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü sert hareketlenmeler sergiliyor. Hafta başına yatay seyirde başlayan Euro/TL gün içinde dalgalı bir seyir sergiledi.

Ağustos ayında kırdığı rekorlara bir miktar ara veren Euro/TL eylül ayını daha sakin bir seyirde tamamladı. Ekim ayına ise yükselişle başlayan Euro/TL yeni rekorlara gözünü dikti.

Haftanın ilk işlem gününü 38,00 - 38,33 aralığında fiyatlayan Euro/TL günü 38,08 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 38,12 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Yoğun veriler öncesinde para piyasalarında yüksek hareketlilik görülüyor. Bu hafta piyasaların odağında tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamları bulunuyor.

ABD tarafında piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi dolar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

Yurt içinde ve Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları yakından izlenecek. Gelecek olan bu haber akışları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

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