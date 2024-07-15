Dolar yeniden kritik eşikte

Geçtiğimiz haftada yukarı yönlü hareketlilik sergileyen dolar kuru, bu seyrini yeni haftaya taşıyor.
33,00 TL bandına yeniden yerleşen dolar kuru, bu yükselişini sürdürerek rekora doğru koşuyor.
Geçtiğimiz hatanın son işlem gününü 32,92 – 33,09 lira aralığında geçiren dolar kuru günü 32,98 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah 08.23’te 33,01 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergileyerek rekora koşuyor.
Geçtiğimiz hafta yükselişlerini hızlandırarak rekor tazeleyen Euro/TL bu seyrini yeni güne taşıyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 35,78 – 36,07 seviyesinde geçiren Euro/TL, günü 35,99 seviyesinde geride bıraktı.
Yeni günde ise aynı saat diliminde 36,01 seviyesinde bulunuyor.
KÜRESEL GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında yaşanan yoğun veri gündemi piyasalarda hareketliliği beraberinde getirdi.
ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda eksi 0,1 olarak açıklandı.
Gelen bu rakamlar, Fed'in faiz indirimine gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.
Yurt içi tarafta bugün resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı.
Bugün ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verisi takip edildi.
4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ
4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ