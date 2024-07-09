Dolarda hareketlilik başladı mı?

Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya başlarken kısmi yükselişle başladı. Haftanın ikinci işlem gününde ise bu yükselişlerini hızlandırdı.

Dünü 32,57 – 32,74 aralığında tamamlayan kur, günü 32,64 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise yükselişlerini hızlandırarak saat 09.15’te 32,75 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrin hakim olduğu Euro/TL yeni haftada bu dalgalı seyrine mola vererek yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Dünü 35,32 – 35,52 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,37 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,50 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını derinden etkilemeye devam ediyor.

Dün küresel çapta piyasalar ekonomik veri bakımından zayıftı. Bugün ise ABD tarafında fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

Bu hafta ise hem ABD kanadında, hem yurtiçinde hem de Euro Bölgesi’nde yoğun veri akışları takip edilecek.

ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamları ve Fed Başkanı Powell2ın konuşmaları piyasaların radarında yer alıyor.

Öte yandan ülkelerdeki seçim belirsizlikleri de piyasaları kızıştıran faktörler arasında bulunuyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ