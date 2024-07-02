Dolarda kritik nokta

Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyerek 33,12 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, yeni haftaya satıcılı seyirle başladı. Haftanın ikinci işlem gününde ise yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Hafta başını 32,54 – 32,82 bandı aralığında geçiren dolar kur, günü 32,57 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise 08.35’te 32,62 seviyesinde bulunuyor.

Sert yükselişlerine bir nebze de olsa mola veren dolar kuru, yurtiçi gelişmelerine odaklandı.

EURO/TL’DE SON GELİŞMELER

Euro/TL geçtiğimiz hafta sert yükselişler sergiledikten sonra yeni haftaya başlarken, bir miktar satıcılı seyir sergiliyor.

Haftanın ilk işlem gününü 35,02 – 35,35 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,04 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,07 seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta başlattığı yükseliş trendini bir miktar dizginleyen Euro/TL, hafta başına daha yatay başladı.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bugün yurtiçi gündemi sakin geçecekken, Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanması bekleniyor.

ABD tarafında ise İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisinin açıklanması bekleniyor.

Aynı zamanda FED Başkanı Powel’ın konuşması piyasaların radarında yer alıyor. Powell’ın vereceği mesajlar, piyasalar tarafında etkili olması bekleniyor.

Yurtiçinde tüm gözler yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına kilitlendi.

Mayıs ayında enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 75,45 olarak açıklanırken aylık bazda ise 3,8 olarak açıklanmıştı.

Gelecek olan enflasyon rakamları döviz kurları ve borsa üzerinde etkili olabilir.