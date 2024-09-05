Dolarda sessiz bekleyiş

Dolar kuru yeni hafta sakin bir seyir sergiliyor. Geçtiğimiz hafta 34,00’lü seviyelerin üzerini test eden kur, bu hafta 34,00 TL sınırını koruyor.

Hafta başına 34,08 seviyesinde başlayan dolar kuru, hafta içinde 33,77 seviyesine kadar geriledikten sonra 34,09 seviyesine yükseldi.

Dünü 33,97 – 34,09 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,97 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise daha yatay bir seyir sergiliyor. Sabah 08.20’de 34,01 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yatay bant üzerinde hareketleniyor. Yeni haftaya 37,76 seviyesinden başlayan Euro/TL hafta içinde 37,46 seviyesine kadar geriledikten sonra 37,81 seviyesine kadar yükseldi.

Dünü 37,58 – 37,81 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,65 seviyesinde geride bıraktı.

Geçtiğimiz hafta sert yükselişler sergileyerek rekor üstüne rekor kıran Euro/TL, bu hafta daha sakin bir seyirde hareketleniyor.

Yeni günde aynı saat diliminde 37,80 seviyesinde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta yurtiçinde kritik enflasyon rakamları verisi takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 51,97 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,47 seviyesinde açıklandı.

Enflasyon beklentilerin altında açıklansa da henüz çok daha yüksek düzeyde bulunuyor. Enflasyon rakamsal anlamda düşse de bunu markette ve pazarda görmek mümkün değil.

ABD tarafında ise yarın tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri ABD'nin istihdam piyasasındaki dağılımına dair sinyaller verebilir. Bu da Fed'in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Gelecek olan haber akışları piyasalar üzerinde hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURTRY GRAFİĞİ

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