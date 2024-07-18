Dolarda yükseliş sürüyor

Büşra Kapan
Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar kuru yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor.

Temmuz ayının başından bu yana yükseliş trendine giren dolar kuru, rekor üstüne rekor kırarak 33,10’lu seviyeleri aştı.

Yeni günde bu yükselişine tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 33,09 sınırında bulunuyor.

Dünü 32,99 – 33,10 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,00 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 16.45’te 33,09 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Son bir haftadır rekor üstüne rekor kıran Euro/TL, bu yükselişine bugünde devam ediyor.

Dünü 36,02 – 36,31 aralığında geçiren Euro/TL, günü 36,18 seviyesinde geride bıraktı.

Aynı saat diliminde 36,25 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

ABD tarafında ise sanayi üretimi verisi takip edildi. Sanayi üretimi yıllık bazda 1,58 olarak açıklandı.

Bugün ise Euro Bölgesi’nde ayrıca faiz kararı toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizleri 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

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