Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu

Dolar, geçtiğimiz 4 haftalık süreci kazançla tamamlamıştı. Bayramın ikinci gönüne denk gelen hafta başında dolar 2 ayın zirvesini yeniden gördü. Dolar bugün 32 bin 832 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar fiyatları, bayram öncesine denk gelen geçen haftayı 32 bin 768 lira seviyesinden tamamladıktan sonra bu haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle güne başladı.

Kurban Bayramının ikinci günü olması nedeni ile piyasalarının kapalı olduğu bugün, dolar kuru uluslararası piyasalarda 32,8320 liraya kadar çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini yeniden gördü. Dolar kuru saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 32,7338 liraya geriledikten sonra 17.00 itibari ile 32 bin 862 liradan işlem görüyor.

Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini 19 Nisan'da 33 bin 09 liraya kadar çıkarak görmüştü. Bugün görülen yükseliş doların diğer para birimleri karşısında güçlendiği yönünde algılandı.

EURODA NEGATİF SEYİR SÜRÜYOR

Euro, gün içinde en düşük 34 bin 960 lira seviyesi görürken en yüksek seviye ise 35 bin 130 lira olarak görüldü. Saat 10.30'da yüzde 0,16 kayıpla 35 bin 030 lira olan Euro/dolar paritesi ise saat 17.00 itibari ile 35 bin 212 seviyesinden işlem görüyor. Bu da Euro'nun Dolar karşısında değer kaybettiği anlamına geliyor.

İngiliz Sterlini ise saat 17.00 itibari ile 41 bin 578 sevilesinde bulunuyor.