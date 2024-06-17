Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu

Dolar bayramın ikinci günü piyasalar kapalı olduğu halde likit işlemlerde iki ayın zirvesini tekrardan gördü. Öğleden önce dolar, 32 bin 832 lira seviyesine ulaştı.

Dolar, geçtiğimiz 4 haftalık süreci kazançla tamamlamıştı. Bayramın ikinci gönüne denk gelen hafta başında dolar 2 ayın zirvesini yeniden gördü. Dolar bugün 32 bin 832 seviyesine kadar yükseldi.

dolar1.webp

Dolar fiyatları, bayram öncesine denk gelen geçen haftayı 32 bin 768 lira seviyesinden tamamladıktan sonra bu haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle güne başladı.

Kurban Bayramının ikinci günü olması nedeni ile piyasalarının kapalı olduğu bugün, dolar kuru uluslararası piyasalarda 32,8320 liraya kadar çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini yeniden gördü. Dolar kuru saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 32,7338 liraya geriledikten sonra 17.00 itibari ile 32 bin 862 liradan işlem görüyor.

dolar1.jpg

Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini 19 Nisan'da 33 bin 09 liraya kadar çıkarak görmüştü. Bugün görülen yükseliş doların diğer para birimleri karşısında güçlendiği yönünde algılandı.

dolar2-001.webp

EURODA NEGATİF SEYİR SÜRÜYOR

Euro, gün içinde en düşük 34 bin 960 lira seviyesi görürken en yüksek seviye ise 35 bin 130 lira olarak görüldü. Saat 10.30'da yüzde 0,16 kayıpla 35 bin 030 lira olan Euro/dolar paritesi ise saat 17.00 itibari ile 35 bin 212 seviyesinden işlem görüyor. Bu da Euro'nun Dolar karşısında değer kaybettiği anlamına geliyor.

İngiliz Sterlini ise saat 17.00 itibari ile 41 bin 578 sevilesinde bulunuyor.

İlgili Haberler
Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir
ATM’ye para çekmeye gidenler neye uğradığına şaşırdı. Büyük kriz yaşandı
İstanbul’da eşinden boşanan adam metroda çikolata dağıttı. 'Kaynanamla mı evliydim, karımla mı evliydim belli değildi'
Kredi kart sahiplerine bayram sonrası büyük şok! Fatih Altaylı bankalara giden talimatı açıkladı
En çok milyarder yetiştiren üniversiteler belli oldu
Son Haberler
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi Spor
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı Gündem
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı Yerel Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama Spor
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı Yerel Haberler
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı