Doları Kabe’ye tutup Allah’tan dolar istedi

Hac vazifesi ve Umre gibi ibadetler kul ile aratıcı arasında kutsal bir bağ oluştururken Kabe’den gelen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

Görüntülerde bir kadının eline aldığı 100 doları Kabe’ye doğru tutarak para için dua etmesi dikkat çekti.

Dua ederken doların iki yüzünü de Kabe’ye ayrı ayrı gösterdi.

Kutsal bir ibadet sırasında bu kadar çok para için dua edilmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada “Allah’a mı, paraya mı daha çok tapıyor” yorumları yapıldı.

Ayrıca dua esnasından parayı özellikle göstermesi de “Allah anlamayacak mı ki parayı gösteriyor” yorumunun yapılmasına neden oldu.

“AMAN HA TL DEĞİL DOLAR OLACAK…”

Öte yandan yine izahı yapılamayan şeyin mizahı sosyal medyayı yıkıp geçti.

Videonun altına yapılan bir yorumda “Dua da detay önemli abi. Olurda kabul olur TL olarak gelir diye yapmıştır.” ifadeleri dikkat çekti.

Türk Lirası'nın son günlerde Aralık 2021'den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybı dünya basınında geniş yer buluyor.