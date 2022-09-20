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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

Galeri Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:58
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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, tahminleri ile yatırımcının dikkatini çeken Selçuk Geçer, dolar kurunda kırılma yaşanacağı tarihi açıkladı. 

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Geçer, dış ticaret açığının giderek arttığını dile getirerek, yüzde 100'lük bir hareketin yaşanacağını ifade etti.

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Önümüzdeki dönemlerde kurda ciddi artışların yaşanacağını belirten Selçuk Geçer, 'Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. 

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.' dedi.

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Dolar kurunun yukarı yönlü hamlelerine devam edeceğini belirten Geçer, 'Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. 

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. 

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Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı. 1 Ekim sonrası dolarda hareketlenme sürecek' ifadelerini kullandı.

8/12
Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

9/12
Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

10/12
Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

11/12
Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

12/12
Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.

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