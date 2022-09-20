Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, tahminleri ile yatırımcının dikkatini çeken Selçuk Geçer, dolar kurunda kırılma yaşanacağı tarihi açıkladı.
Geçer, dış ticaret açığının giderek arttığını dile getirerek, yüzde 100'lük bir hareketin yaşanacağını ifade etti.
Önümüzdeki dönemlerde kurda ciddi artışların yaşanacağını belirten Selçuk Geçer, 'Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz.
Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.' dedi.
Dolar kurunun yukarı yönlü hamlelerine devam edeceğini belirten Geçer, 'Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak.
Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı.
En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı. 1 Ekim sonrası dolarda hareketlenme sürecek' ifadelerini kullandı.
Ekonomist Selçuk Geçer döviz kurları ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Geçer dolar kurunda kırılma yaşanacak tarihi 1 Ekim sonrası olarak açıkladı.