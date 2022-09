Selçuk Geçer doların bomba gibi patlayacağı zamanı açıkladı. Felaketi yaşayacağız

Haber3'te yer alan bilgiye göre, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sık sık yaptığı ekonomiye açıklamaları ile gündeme geliyor. Özellikle döviz ve altın konularında tahminlerde bulunan Selçuk Geçer'in iddiaları genellikle doğru çıkıyor.

Selçuk Geçer, son yayınladığı videoda "Uyarıyorum" diyerek diyerek dolar kıtlığının derinleşeceğini söyledi. Dış ticaret açığının gittikçe aç arttığını belirten Selçuk Geçer, yüzde 100 dolar patlamasına hazır olun uyarısı yaptı.

Dış ticaretin Temmuz ayı itibariyle 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen Selçuk Geçer, geçen aydan bu yana yüzde 147'lik bir artış olduğunu söyledi. Faizlerin indirilmesine rağmen enflasyonun düşmediğini dile getiren Selçuk Geçer, hükümetin doları düşürerek ihracatı artırmaya çalıştığını iddia etti.

Selçuk Geçer'in iddiasına göre ise bu durumun doğru çıkması mümkün değil. Selçuk Geçer ayrıca ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti.

"TÜRKİYE'DEN PARA KAÇIŞI VAR"

İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını ifade eden Selçuk Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor.

Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.

Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu söyledi.

Geçer "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." dedi.

Türkiye'de yoksulluk sınırının asgari ücretin 4 katı olduğunu dile getiren Selçuk Geçer, İnsanların fakirleşerek bankacılık sektörünün karını katlamaya başladığını söyledi.

Geçer "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." diye konuştu.

Selçuk Geçer'in açıklamalarının en korkutan yanı ise dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söylemesi oldu.

"Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz."