Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre faiz 500 baz puan artışla yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldı.

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı.

Özdemir, "Ekonomi yönetiminin kur riskini ortadan kaldırması lazım. Onu da seçim nedeniyle yapamıyor. Yani yabancı kuruluşlar dolar için adil değeri 40 lira civarı bir fiyatta görüyorlar. Ekonomi yönetimi bunu ancak yerel seçim sonrası yapabilir." ifadelerini kullandı.

Faiz kararını değerlendiren Özdemir yabancı yatırımcıların neden gelmediğini anlattı. Özdemir yabancı yatırımcıların yerel seçimi beklemesinin 2 nedenine işaret etti.

Özdemir şöyle anlattı:

Merkez Bankası faizleri yüzde 40’a çekti.

Dolar 29 lira oldu.

Bakan Şimşek 6 ayda yaklaşık 52 bin km ülke ülke dolaşarak Türkiye’yi anlattı.

Peki tüm bunlara rağmen o geleceği söylenen yabancı yatırımcı neden bir türlü gelmiyor?

Ne borsaya ne tahvile ne de başka bir yatırım aracına yabancı gelmiyor.

Hele neredeyse büyük kurtarıcı olarak gördüğümüz körfez ülkeleri hiç gelmedi.

Aslında gelecekler ama bekliyorlar.

Bekleme nedenleri yerel seçimler.

Yabancının yerel seçimi beklemesinin iki nedeni var.

1-AKP’yi görecek.

Yani AKP yerel seçimde güçlü mü yoksa topal ördek olarak mı çıkacak. Yani Melis’te çoğunluk ama belediyeleri kaybetme. Bu ihtimal gerçekleşirse eğer muhalefet Türkiye’yi yeniden seçim atmosferine sokabilir. Yaşlı ve yorgun bir lider halktan gelecek olan bu talebe ne kadar direnebilir. Dirense bile yabancı yatırımcı için bu bir çekincedir.

2-Kur ve faizde artış:

Yabancının yerel seçimi beklemesinin diğer bir nedeni ise kur ve faizi halen yeterli bulmamasıdır.

Zira dolar Merkez Bankası’nın baskısıyla kontrollü bir şekilde enflasyonun altında yükseliyor. Bu da TL’nin daha da değerli olmasına neden oluyor. Yabancı dolar satıp TL aldı ve bununla da dönüp yüzde 40 faizle tahvil aldı. Enflasyonla boğuşan bir ülkenin yerel para birimi her zaman değer kaybetmeye mahkumdur. Yani faizden kazandığını kur farkı ile geri verebilir.

İşte bu nedenle ekonomi yönetiminin kur riskini ortadan kaldırması lazım. Onu da seçim nedeniyle yapamıyor. Yani yabancı kuruluşlar dolar için adil değeri 40 lira civarı bir fiyatta görüyorlar.

Ekonomi yönetimi bunu ancak yerel seçim sonrası yapabilir.

O halde kur riski kalkmadan yabancı gelmez.

Yine ülkede enflasyonun 2024 de de yükseleceği öngörülüyor. Bu da yüzde 40 faizle tahvil alıcısı bulamasın anlamına geliyor. Yani oranı 50’lere yükseltmen gerekiyor.

Yerel seçim sonrası sıkı durun!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Yabancı gelecek ama biz yabancının faturası için daha az harcayarak, daha çok çalışıp vergi ile ödeyeceğiz.