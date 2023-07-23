Doların 1 TL olduğu zaman Türkiye’de fiyatlar. Nerede o eski günler?

Sosyal medyada doların 1 TL olduğu zamanlardaki ürünlerin etiket fiyatları hatırlatılınca eski günlere özlem duyuldu. Erol Evgin’in İşte Öyle Bir Şey şarkısının fonda döndüğü paylaşımda şimdinin çok altında olan fiyatları görenler “nereden nereye” demekten kendini alıkoyamadı.

Doların 1 TL olduğu zaman Türkiye’de fiyatlar. Nerede o eski günler?

Editör: Bengü Zorlu

Şu an 1 dolar 30 TL’ye merdiven dayamış durumda. Buna bağlı olarak da pek çok ürün ve hizmete gün aşırı zam geliyor. Fahiş fiyat artışı, pek çok vatandaşın ev ekonomisini oldukça zorluyor. Ev veya araba satın almak bir kenara, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak bile lüks olmuş durumda.

Hal böyleyken, doların 1 TL olduğu zamanlardaki ürünlerin fiyat listesi, sosyal medyada gündeme gelince eskiye özlem daha da artarak şu an yaşadığımız ekonomik krizin boyutu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Benzinin 1.95 olduğu görülürken, 20 – 30 bine de araba alınabildiği; dizüstü bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin bin TL’nin altında bulunabildiği, şimdilerde 100 TL’nin altında dışarda yemek yiyemezken et dönerin 10 liranın altında olduğu gözler önüne serildi.

Şu anda 30 TL’ye varan sütün tanesinin 1 veya 2 liraya satılması, aynı zamanda çay, zeytinyağı, yoğurt, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçların da bir o kadar şu anki fiyatların katbekat altında olması; hatırlayanları 20 sene öncesine götürerek, “Nerede o eski zamanlar” dedirtti.

2001 KRİZİNDE DOLAR 1 TL'Yİ AŞMIŞTI

22 Şubat 2001 tarihinde TCMB, sabit kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçmiş ve 23 Şubat 2001 tarihinde dolar ilk kez 1 TL'yi görmüştü.

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