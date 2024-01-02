Doların 45 liraya çıkacağı tarihi açıkladı. 'Plan yapmak lazım' dedi

Ekonomi uzmanı Mert Başaran, doların yıl sonunda 45 liraya ulaşabileceğini iddia etti.

Başaran, asgari ücret artışının dolar kuruna da etki edeceğini söyleyerek bu doğrultuda yatırım planları yapılması gerektiğini ifade etti.

"DOLAR YIL SONU 42"

Başaran, "Asgari ücret %50 arttığına göre dolar %50'nin altında %40 artsa, yıl sonu 42 demek. Asgari ücret kadar artarsa 45 lira demek!" tahminini açıkladı.

Başaran, 2024'ün sonuna doğru doların 40'lı seviyelere gelmesinin enflasyon ile uyumlu olacağını söylerek "Buna göre planları yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Ekonomik göstergelerin takip edilmesi ve geleceğe dair planların yapılması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 OLMUŞTU

2024 yılının asgari ücreti, oy çokluğuyla işveren ve hükümet temsilcileri tarafından net 17 bin 2 lira olarak açıklandı.

Işıkhan, yeni yılda geçerli olan yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklamasında "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. Bunun memnuniyeti içerisindeyiz" dedi.

2024’ün brüt ücret ise 20 bin 2 TL’ye çıkarıldı. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL’ye çıktı.